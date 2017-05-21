Фанаты "Спартака" жгут кресла и покидают стадион в Туле

После третьего пропущенного мяча в матче 30-го тура чемпионата России против "Арсенала" болельщики "Спартака" начали массово покидать гостевой сектор, передает из Тулы спецкоры "СЭ" Сергей АСТАХОВ и Филипп ПАПЕНКОВ. Часть фанатов красно-белых оторвали несколько кресел на арене и подожгли их.

Трансляция матча "Арсенал" - "Спартак"