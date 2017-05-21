Фанаты "Спартака" жгут кресла и покидают стадион в Туле. ФУТБОЛ - РФПЛ - РФПЛ. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
16:25 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Фанаты "Спартака" жгут кресла и покидают стадион в Туле

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После третьего пропущенного мяча в матче 30-го тура чемпионата России против "Арсенала" болельщики "Спартака" начали массово покидать гостевой сектор, передает из Тулы спецкоры "СЭ" Сергей АСТАХОВ и Филипп ПАПЕНКОВ. Часть фанатов красно-белых оторвали несколько кресел на арене и подожгли их.

Трансляция матча "Арсенал" - "Спартак"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 30-й тур
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КОММЕНТАРИИ (10)
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Курт Лямке

Чимпионам куевым - привед!:))))))))))))))))

16:38

Don

Одно слово - дырявый рейтуз) В Питере ныть, в Питере ныть)))

16:38

Свинству Бой!

Одно слово- свиньи!

16:34

lavric999

Какой матч, такие и фанаты!

16:34

Dinamo2355

дебилы!!!

16:32

Производственник

В Европе мебель не пожгешь

16:32

shpasic

это было оговорено заранее, поэтому штрафа не будет.

16:30

Критик

В большой семье не без уродов

16:29

serg99rus

как было стадо. так и осталось

16:29

майор99

Болельщики Спартака, команды-чемпиона, чо.

16:28