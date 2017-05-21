Фанаты "Спартака" жгут кресла и покидают стадион в Туле

После третьего пропущенного мяча в матче 30-го тура чемпионата России против "Арсенала" болельщики "Спартака" начали массово покидать гостевой сектор, передает из Тулы спецкоры "СЭ" Сергей АСТАХОВ и Филипп ПАПЕНКОВ. Часть фанатов красно-белых оторвали несколько кресел на арене и подожгли их.
Трансляция матча "Арсенал" - "Спартак"
Жесть! Спартачи сжигают стадион! pic.twitter.com/UM0omtEYZ4– Филипп Папенков (@PippoGranato) 21 May 2017
Курт Лямке
Чимпионам куевым - привед!:))))))))))))))))
16:38
Don
Одно слово - дырявый рейтуз) В Питере ныть, в Питере ныть)))
16:38
Свинству Бой!
Одно слово- свиньи!
16:34
lavric999
Какой матч, такие и фанаты!
16:34
Dinamo2355
дебилы!!!
16:32
Производственник
В Европе мебель не пожгешь
16:32
shpasic
это было оговорено заранее, поэтому штрафа не будет.
16:30
Критик
В большой семье не без уродов
16:29
serg99rus
как было стадо. так и осталось
16:29
майор99
Болельщики Спартака, команды-чемпиона, чо.
16:28