Фанаты "Спартака" повредили систему подогрева поля на стадионе "Арсенала". ФУТБОЛ - РФПЛ - РФПЛ. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
18:42 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Фанаты "Спартака" повредили систему подогрева поля на стадионе "Арсенала"

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Сегодня. Тула. "Арсенал" (Тула) - "Спартак" - 3:0. Болельщики после матча.Фанаты "Спартака": безумие после матча в Туле

Директор стадиона "Арсенала" Дмитрий Шишкин подчеркнул, что болельщики "Спартака" после матча 30-го тура чемпионата России (0:3) повредили систему подогрева поля. После финального свистка болельщики массово выбежали на поле, а фанаты красно-белых разобрали ворота на сувениры.

– Сейчас тяжело говорить о сумме ущерба. На сегодняшний день мы насчитали 166 вырванных кресел, мы лишились комплекта ворот, – приводит "Р-Спорт" слова Шишкина. – Но самое плохое, когда болельщики "Спартака" вытаскивали ворота, была задета система подогрева поля. Ожидали мы, конечно, худшего. Нужно поблагодарить "Арсенал", сотрудники ЧОПа, правоохранительные органы за то, что они обезопасили стадион.

"Арсенал" благодаря этой победе поднялся на 14-е место в турнирной таблице и получили право сыграть в стыковых матчах за право выступать в РФПЛ в следующем сезоне с "Енисеем".

Фанаты "Спартака" сломали 166 кресел на стадионе Туле//
Фанаты "Спартака" жгут кресла и покидают стадион в Туле

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20170521/1120779818.html

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 30-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (11)
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aleko555

во всей красе

19:20

waleriy

Московское быдло надо наказывать. Если сейчас пустить на самотек, то последствия будут хуже в сотни раз. Надо бороться с этим - в тюрьму сажать , штрафовать , заставить востанавливать . КДК плевать на все это , он свои штрафы возьмет и все будет по старому . А потом говорят что на футбол никто не ходит, да там страшно находиться.

19:16

merniloskut

Мару_Саймон - - - ты с Украины чтоль?

19:11

merniloskut

marksan - - - скажи ещё что поклонники бамжей да канюшни - никогда и нигде кресел не ломали!

19:10

Никифор

Ростовским прохиндеям тоже что-то задолжали?))

19:10

Antonio85

Месить омоном до кровавых соплей. И пусть потом не жалуются.

19:10

alexanches

Они уже расплатились "подарив" стыки Туле

19:06

Никифор

Пусть федун платит или этих скотов заставить заплатить.

19:00

marksan

merniloskut______ Так ведь они его с собой принесли! Не видел, как кресла горели?

18:58

marksan

Нашествие варваров из Москвы - ожидали мы, конечно, худшего. А что может быть хуже горящих кресел? Совсем стыд потеряли, админы?

18:57

merniloskut

Не хрен было спирт в систему заливать!)))

18:55