Фанаты "Спартака" повредили систему подогрева поля на стадионе "Арсенала"

Директор стадиона "Арсенала" Дмитрий Шишкин подчеркнул, что болельщики "Спартака" после матча 30-го тура чемпионата России (0:3) повредили систему подогрева поля. После финального свистка болельщики массово выбежали на поле, а фанаты красно-белых разобрали ворота на сувениры.

– Сейчас тяжело говорить о сумме ущерба. На сегодняшний день мы насчитали 166 вырванных кресел, мы лишились комплекта ворот, – приводит "Р-Спорт" слова Шишкина. – Но самое плохое, когда болельщики "Спартака" вытаскивали ворота, была задета система подогрева поля. Ожидали мы, конечно, худшего. Нужно поблагодарить "Арсенал", сотрудники ЧОПа, правоохранительные органы за то, что они обезопасили стадион.

"Арсенал" благодаря этой победе поднялся на 14-е место в турнирной таблице и получили право сыграть в стыковых матчах за право выступать в РФПЛ в следующем сезоне с "Енисеем".

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