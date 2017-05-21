Фанаты "Спартака" повредили систему подогрева поля на стадионе "Арсенала"

Директор стадиона "Арсенала" Дмитрий Шишкин подчеркнул, что болельщики "Спартака" после матча 30-го тура чемпионата России (0:3) повредили систему подогрева поля. После финального свистка болельщики массово выбежали на поле, а фанаты красно-белых разобрали ворота на сувениры.
– Сейчас тяжело говорить о сумме ущерба. На сегодняшний день мы насчитали 166 вырванных кресел, мы лишились комплекта ворот, – приводит "Р-Спорт" слова Шишкина. – Но самое плохое, когда болельщики "Спартака" вытаскивали ворота, была задета система подогрева поля. Ожидали мы, конечно, худшего. Нужно поблагодарить "Арсенал", сотрудники ЧОПа, правоохранительные органы за то, что они обезопасили стадион.
"Арсенал" благодаря этой победе поднялся на 14-е место в турнирной таблице и получили право сыграть в стыковых матчах за право выступать в РФПЛ в следующем сезоне с "Енисеем".
Фанаты "Спартака" сломали 166 кресел на стадионе Туле//
Фанаты "Спартака" жгут кресла и покидают стадион в Туле
aleko555
во всей красе
19:20
waleriy
Московское быдло надо наказывать. Если сейчас пустить на самотек, то последствия будут хуже в сотни раз. Надо бороться с этим - в тюрьму сажать , штрафовать , заставить востанавливать . КДК плевать на все это , он свои штрафы возьмет и все будет по старому . А потом говорят что на футбол никто не ходит, да там страшно находиться.
19:16
merniloskut
Мару_Саймон - - - ты с Украины чтоль?
19:11
merniloskut
marksan - - - скажи ещё что поклонники бамжей да канюшни - никогда и нигде кресел не ломали!
19:10
Никифор
Ростовским прохиндеям тоже что-то задолжали?))
19:10
Antonio85
Месить омоном до кровавых соплей. И пусть потом не жалуются.
19:10
alexanches
Они уже расплатились "подарив" стыки Туле
19:06
Никифор
Пусть федун платит или этих скотов заставить заплатить.
19:00
marksan
merniloskut______ Так ведь они его с собой принесли! Не видел, как кресла горели?
18:58
marksan
Нашествие варваров из Москвы - ожидали мы, конечно, худшего. А что может быть хуже горящих кресел? Совсем стыд потеряли, админы?
18:57
merniloskut
Не хрен было спирт в систему заливать!)))
18:55