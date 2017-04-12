Евгений Кафельников: "Если "Спартак" победит "Зенит", помешать ему стать чемпионом может только чудо"

Вице-президент Федерации тенниса России, олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников выразил мнение, что "Спартак" в случае победы над "Зенитом" в матче 23-го тура чемпионата России должен стать чемпионом страны. Красно-белые лидируют в турнирной таблице, на 8 очков опережая ЦСКА и "Зенит".

- Если мы берем три очка в воскресенье, то только какое-то чудо сможет помешать "Спартаку" завоевать трофей, - цитирует "Р-Спорт" Кафельникова. - Сейчас игра "Спартака" вернула болельщиков на трибуны прекрасного стадиона, куда хочется приходить. Безусловно, есть пробелы. Как многие считают, они в обороне. Если мы наладим эту зону, то "Спартак" будет долго находиться на том месте, где сейчас находится.