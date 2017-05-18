Дзюба не поздравил Глушакова с чемпионством. ФУТБОЛ - РФПЛ - РФПЛ. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
20:07 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Дзюба не поздравил Глушакова с чемпионством

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Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков сказал, что воспитанник красно-белых, форвард "Зенита" Артем Дзюба, не поздравлял столичный клуб с чемпионским титулом в сезоне-2016/17.

- Дзюба с чемпионством не поздравил, конечно, - сказал Глушаков в эфире программы "ОК на связи!". - Из других команд поздравляли Шишкин, Газинский. Вообще было много поздравлений в тот день. С Шишкиным мы вообще кумовья.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 29-й тур. Награждение "Спартака"
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КОММЕНТАРИИ (3)
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зенит-супер-чемпион

не царское дело поздравлять свиней.

20:16

Obl2007

Бздюбе просто некогда ))) Он за титулами ушел ))) И не вернулся ))))))

20:12

neil80

Ну, сучёнок. Так и захлебнётся от зависти.

20:11