Дзюба не поздравил Глушакова с чемпионством

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков сказал, что воспитанник красно-белых, форвард "Зенита" Артем Дзюба, не поздравлял столичный клуб с чемпионским титулом в сезоне-2016/17.
- Дзюба с чемпионством не поздравил, конечно, - сказал Глушаков в эфире программы "ОК на связи!". - Из других команд поздравляли Шишкин, Газинский. Вообще было много поздравлений в тот день. С Шишкиным мы вообще кумовья.
зенит-супер-чемпион
не царское дело поздравлять свиней.
20:16
Obl2007
Бздюбе просто некогда ))) Он за титулами ушел ))) И не вернулся ))))))
20:12
neil80
Ну, сучёнок. Так и захлебнётся от зависти.
20:11