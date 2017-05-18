Дзюба не поздравил Глушакова с чемпионством

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков сказал, что воспитанник красно-белых, форвард "Зенита" Артем Дзюба, не поздравлял столичный клуб с чемпионским титулом в сезоне-2016/17.

- Дзюба с чемпионством не поздравил, конечно, - сказал Глушаков в эфире программы "ОК на связи!". - Из других команд поздравляли Шишкин, Газинский. Вообще было много поздравлений в тот день. С Шишкиным мы вообще кумовья.