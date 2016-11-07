Джано Ананидзе пройдет курс лечения в Тбилиси

Полузащитник "Спартака" Джано Ананидзе, получивший повреждение во время тренировки перед матчем 13-го тура чемпионата России с "Томью" (1:0), пройдет медобследование в Тбилиси, сообщает официальный сайт красно-белых. После возвращения в Москву хавбек прошел обследование, по итогам которого врачи диагностировали у игрока повреждение мышц бедра.

"С результатами обследования Джано отправился в расположение сборной Грузии, где продолжит курс лечения. Медицинский штаб "Спартака" ежедневно связывается с врачом грузинской команды для решения вопроса об участии нашего игрока в тренировках и конкретном объеме нагрузок. В соответствии с регламентными нормами и сложившейся практикой возможность выхода Джано на поле в отборочном матче ЧМ-2018 с футболистами Молдавии 12 ноября будет определяться коллегиально – медицинскими штабами "Спартака" и сборной Грузии", – говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте клуба.

Напомним, что за ходом встречи между "Томью" и "Спартаком" хавбек красно-белых наблюдал от кромки поля.