Дмитрий Тарасов: "Самедову желаю удачи"

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов дал эксклюзивное интервью "СЭ". Первыми цитаты из этой беседы узнают подписчики группы "СЭ" в социальной сети Facebook.

– Почему, на ваш взгляд, "Локомотиву" с таким трудом дается этот сезон?

– Каждый год задаем такие вопросы. Ответа нет. Точнее, он есть, и звучит так: надо больше работать. Каждому игроку. Все, точка. А копаться – тот ушел, этот пришел, тренер не тот… Это все ерунда. Надо больше работать. Каждому из нас.

– Если бы все было так просто, наверное, Самедов бы не ушел в "Спартак" и этот трансфер не вызвал бы столько разговоров.

– Любой переход – потенциальный или состоявшийся – будет обсуждаться. Болельщикам это интересно, их можно понять. Они хотят найти ответ, что происходит в команде, почему кто-то становится лишним. Но я не могу давать оценок. Трансферы – часть футбола. Может, это произошло по инициативе игрока, может, было недопонимание. Не хочу лезть на чужую территорию, это дела Саши и клуба. Могу лишь пожелать удачи в новой команде.

– Вы к "Локо" приросли или допускаете, что в какой-то момент можете оказаться где-то еще?

– Жизнь непредсказуема, если скажу, что закончу здесь карьеру, рискую обмануть и себя, и болельщиков. Все меняется очень быстро, я, например, могу оказаться ненужным клубу. Но в "Локомотиве" я давно, считаю его для себя родным. И если все будет хорошо, то готов играть за эту команду как можно дольше.

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