Дмитрий Шляхтин: "Пусть "Сент-Этьен жалуется, мы могли продать Молло за 1 доллар"

Председатель совета директоров "Крыльев Советов" Дмитрий Шляхтин подчеркнул, что не опасается возможной жалобы "Сент-Этьена" на переход Йоана Молло в "Зенит". По информации французских СМИ, "зеленые" намерены оспорить в ФИФА сумму трансфера. "Сент-Этьен" должен получить 50% от сделки. По оценке клуба, стоимость футболиста составляет около 3 миллионов евро. Вместо этого "Зенит" заплатит 500 тысяч евро.

Молло перешел в "Крылья Советов" летом 2015 года на правах аренды, а затем подписал трехлетний контракт с клубом. В этом сезоне француз провел 13 матчей, в которых забил пять мячей.

- Я читаю прессу, так же как и вы, - приводит ТАСС слова Шляхтина. - Пусть обращаются. Вы знаете, как говорится, один покупает, другой продает, и можно все что угодно напридумывать, наговорить. Хочу отметить, что мы арендовали Молло год назад у "Сент-Этьена", мы платили определенные деньги за аренду. Я думаю, что "Сент-Этьен" уже получил достойные деньги даже за аренду игрока. Еще у нас есть одно понимание - трансфер Молло из "Сент-Этьена" летом стоил нам ноль, и этим, по-моему, все вопросы снимаются.

Мы им выплатим 50% с трансфера, который был с "Зенитом". Сколько составила сумма, я не могу говорить, это наши отношения с "Зенитом"; ни один клуб вам такую информацию не выдаст. Может, мы его за доллар продали.