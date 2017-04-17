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Дмитрий Комбаров: "Все мы одержали важнейшую победу!"

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Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров после победы над "Зенитом" (2:1) в матче 23-го тура чемпионата России поблагодарил болельщиков за атмосферу на стадионе. Он отметил, что команда вместе с ними одержала важнейшую победу.

"Всем спасибо за невероятную атмосферу! Все мы одержали важнейшую победу!" – написал Комбаров в своем "Инстаграм".

За семь туров до конца чемпионата красно-белые с 54 очками опережают идущего на втором месте ЦСКА на 10 очков. Клуб из Санкт-Петербурга располагается на третьей строчке с 43 баллами. "СЭ" вел текстовую трансляцию встречи "Спартак" – "Зенит".

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"Спартак" - "Зенит": стоило ли назначить пенальти после попадания мяча в руку Комбарова?
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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 23-й тур
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