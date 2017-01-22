Дмитрий Комбаров: "В 30 лет жизнь только начинается, выхожу на пик"

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров пошутил по поводу своего 30-летия. По его словам, жизнь только начинается и он выходит на пик. Капитан красно-белых Денис Глушаков при этом потянул Комбарова за уши и отметил: "30 лет. Добро пожаловать в клуб крокодилов".

– Жизнь только начинается, самый расцвет. Выхожу на пик! – сказал Комбаров, выходя на тренировку.