Дмитрий Булыкин: "Интервью Григоряна не украшают наш футбол"

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин в интервью "СЭ" подвел итоги завершившегося сезона премьер-лиги. Экс-форвард выразил мнение, что лучшим главным тренером РФПЛ является Массимо Каррера, а худшим - Александр Григорян.

- Лучший игрок чемпионата? - вопрос Булыкину.

- Денис Глушаков. Лидер команды, провел полноценный сезон, помог создать чемпионский микроклимат в "Спартаке".

- Игрок-разочарование?

- В последнее время все накинулись на Кокорина: разочаровал, не выполняет требования, ведет неправильный образ жизни. Но то, что он поменял место на поле и уже не выпячивает свою жизнь напоказ, как было раньше, это плюс. Однако этого все же недостаточно, чтобы покинуть категорию "разочарование сезона" и попасть в сборную.

- Лучший тренер?

- Наверное, во всем мире сейчас лучшие тренеры - это бывшие игроки "Ювентуса". Начиная с Зидана, Конте и заканчивая Каррерой.

- Тренер-разочарование?

- Есть тренер "Анжи" Александр Григорян, который дает непонятные комментарии. Наверное, назову этого человека, которой иногда некрасиво дает интервью, что, естественно, не украшает наш футбол. Хотелось бы, чтобы он больше по-тренерски подходил к разговору и говорил разумные вещи, которые мы хотим слышать от хорошего футбольного тренера.

- Лучший матч?

- ЦСКА - "Спартак", в котором красно-белые обыграли армейцев и практически обеспечили себе первое место в чемпионате. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)