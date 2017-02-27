Дмитрий Аленичев: "У Луческу только один шанс спасти сезон - выиграть чемпионат"

– Вылет "Зенита" из Лиги Европы – минус для "Спартака"? – вопрос Аленичеву.

– Может, наоборот, плюс! Лично мне как футболисту было лучше, когда матчи шли один за другим. Две встречи в неделю – и ты всегда в тонусе. А когда только одна, то как-то нудно. Так что я бы не стал говорить, что "Спартаку" нужно хвататься за голову. Другое дело, теперь у Луческу только один шанс спасти сезон – победить в чемпионате.

– "Спартак" – фаворит?

– Пять очков – недостаточный отрыв, чтобы говорить об этом с уверенностью. У "Зенита" хорошие шансы догнать лидера.

– Трансферная кампания красно-белых впечатлила? Давно ведь такого не было.

– Все логично. Усиление было необходимо. Ведь "Спартак" столько лет не побеждал, а сейчас есть такой шанс.

– Федун понял, что в такой ситуации точно не до экономии?

– Не только Леонид Арнольдович, а все в руководстве и тренерском штабе. И укрепление получилось очень качественным. (Филипп ПАПЕНКОВ)

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