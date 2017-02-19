Деннис Лахтер: "Если бы "Ливерпуль" хотел, то Промес уехал бы"

Агент Деннис Лахтер в интервью "СЭ" отметил, что Квинси Промес не уехал из "Спартака" в "Ливерпуль" из-за того, что английская команда не слишком хотела совершить этот переход. По его словам, причина этому - плохая игра форварда в составе сборной Голландии.

– Понимаете, почему Промес не уехал?

– Вы заметили, что все, кого сильно хотят в Европе, уезжают?

– То есть "Ливерпуль" не так сильно и хочет?

– Ну конечно. Вы давно смотрели сборную Голландии? Видеть ее не могу! У них были разные поколения, к которым истинные любители футбола относились с большой любовью. Можно ненавидеть немцев и англичан, но голландцев всегда любили. Никогда не видел таких слабых, безвольных оранжевых. И в этой команде Промес – никто. Он там не лидер. Но даже играй он в такой сборной первую скрипку, его бы в "Спартаке" не было. (Сергей ЕГОРОВ)