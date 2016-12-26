Денис Маслов: "Несколько клубов проявляли интерес к Джикии, настойчивее был "Спартак"

Исполнительный директор "Амкара" Денис Маслов в интервью "СЭ" прокомментировал переход защитника Георгия Джикии в "Спартак". По словам Маслова, интерес к 23-летнему футболисту проявляли несколько клубов премьер-лиги.

– По данным "СЭ", Джикия обойдется "Спартаку" в 150 миллионов рублей. С учетом ранее проданного в этот же клуб вратаря Селихова вы разбогатели? – вопрос исполнительному директору пермского клуба Денису Маслову.

– Скажем так, не разбогатели, но поправили финансовое положение клуба.

– Существенно?

– Прилично, да. Будь это несущественно, мы не стали бы продавать ведущих футболистов. Эти трансферы позволят "Амкару" какое-то время жить достойно клуба премьер-лиги.

– Кто дороже – Селихов или Джикия?

– Оба стоили прилично. Но суммы трансферов прописаны в договоре между клубами, и озвучивать их не планируется.

– Много ли было претендентов на Джикию? Как оцените ход переговоров со "Спартаком"?

– Действительно, несколько российских клубов проявили интерес. Настойчивее всех оказался "Спартак", мы вступили в переговоры. Кроме того, учитывалось желание футболиста, который сказал, что из всех поступивших предложений от клубов хотел бы играть именно в "Спартаке" и никакие другие, по большому счету, для себя не рассматривал. Переговоры с красно-белыми прошли комфортно. (Сергей ЕГОРОВ)

Денис Маслов: "Джикия хотел именно в "Спартак"