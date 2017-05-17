Денис Глушаков: "Спартак" играет красиво, агрессивно и по-другому уже не может"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков в перерыве матча 29-го тура чемпионата России против "Терека" (2:0) отметил, что не смог оформить хет-трик, поскольку поторопился в одном из эпизодов. Капитан красно-белых подчеркнул, что при своих болельщиках команда должна продолжать показывать такой же футбол.

– Хет-трик? Думал, мяч уже в воротах (улыбается), – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Глушаков. – На самом деле киксанул, не попал, ну и думал, что уже забил, а когда начинаешь представлять это раньше времени – такое бывает.

Наш стиль игры? Мы весь сезон показывали такой футбол, по-другому уже и не можем, привыкли. Остался еще один матч, хотим на хорошей ноте завершить чемпионат. Сегодня пришло много болельщиков, праздник, поэтому мы иначе играть не можем.

Трансляция матча "Спартак" – "Терек" //

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