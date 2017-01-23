Денис Глушаков: "При Каррере в тренировочном процессе поменялось вообще все"

Капитан "Спартака" Денис Глушаков отметил, что после того, как команду возглавил Массимо Каррера, тренировочный процесс стал другим. По словам российского полузащитника, на занятиях прежней осталась только разминочная часть.

– Когда Массимо пришел, у нас поменялось все, – сказал Глушаков. – Тренировочный процесс стал совсем другим. Не сохранилось ничего, вообще все другое! Стоячих "квадратов" нет. Разве что разминка осталась прежней, поскольку тренер по физподготовке у нас прежний.

– Слышал, Каррера до такой степени доверяет своему помощнику Роману Пилипчуку, что часто предоставляет тому слово в перерыве.

– Да. У них хороший рабочий диалог. И в раздевалке перед выходом на поле Пилипчук может что-то добавить – в основном по тактическим моментам, детали по стандартам.

– Но вообще тренерский состав у вас численно очень маленький.

– Это очень хорошо. Если буду главным тренером, у меня тоже много помощников не будет.

– Почему?

– Потому что у каждого есть свое мнение, а главный должен исходить из собственной идеи. А когда у тебя много помощников, и каждый тебе советует, это сбивает с мысли, как мне кажется. Это мое личное мнение, может, и ошибаюсь как футболист, не имеющий опыта в тренерском деле. Максимум два-три единомышленника, специалиста по разным направлениям, которым полностью доверяешь. (Игорь РАБИНЕР)

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