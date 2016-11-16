Денис Бояринцев: "Спартак" уже справлялся без Промеса и Зе Луиша"

Бывший полузащитник "Спартака" Денис Бояринцев поделился ожиданиями от предстоящего матча 14-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Амкаром". Игра состоится 20 ноября в Москве на "Открытие Арене" и начнется в 17.00.

– В текущем сезоне "Спартак" уже справлялся без Промеса и Зе Луиша. Вероятно, и в предстоящем матче проблем не возникнет. Их есть кем заменить. Выбор кандидатуры будет напрямую зависеть от тактического рисунка, который выберет тренер. Вероятнее всего, это будет Мельгарехо.

"Амкар" сегодня находится на хорошем счету. И своими победами доказывает, что тоже претендует на высокие места в турнирной таблице. Подопечным Карреры будет непросто. Исход матча во многом будет зависеть от погодных условий. Но я думаю, что красно-белые победят со счетом 2:0. (Любовь КОНЯЕВА)