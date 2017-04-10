Денис Бояринцев: "Спартак" радует игрой, но говорить о чемпионстве не стоит"

Бывший полузащитник "Спартака" Денис Бояринцев подчеркнул, что красно-белым нельзя расслабляться, несмотря на преимущество в чемпионате России. "Спартак" за 8 туров до конца сезона лидирует в турнирной таблице, на 8 очков опережая "Зенит" и ЦСКА.

- "Спартак" радует своей игрой, ребята с большим желанием проводят каждый матч, - цитирует "Р-Спорт" Бояринцева. - В общем, приятные впечатления от игры команды остаются. Я бы сказал, что "Спартак" сейчас показывает самый содержательный футбол в чемпионате России. Плюс видна запредельная мотивация у спартаковцев, а в спорте это самое важное. "Спартак" имеет комфортное преимущество, но ребята настроены и будут играть правильно и до последнего, не допустив расслабленности.

Главное, чтобы разговоры вокруг команды не помешали. И я думаю, что говорить о чемпионстве пока не стоит. Эти разговоры расслабляют, а впереди восемь туров. Сейчас матч с "Зенитом", который может дать многие ответы. Хочется пожелать "Спартаку" победы.