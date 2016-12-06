10:28 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Данни: "В январе поеду на сбор вместе с "Зенитом"

Данни. Фото Сергей ЦИММЕРМАН, "СЭ"
Данни. Фото Сергей ЦИММЕРМАН, "СЭ"
0
0
0
1

Полузащитник "Зенита" Данни оставил отпечатки ног для клубного музея сине-бело-голубых, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Сергей ЦИММЕРМАН. Хавбек, который восстанавливается от повреждения связок колена, подчеркнул, что приступил к тренировкам с мячом.

В последний раз португалец выходил на поле в составе петербуржцев в апреле 2016 года. Напомним, что в 2009 и 2012 году Данни уже получал аналогичные повреждения.

- Я уже приступил к тренировкам с мячом, - сказал Данни. - В январе поеду на сбор вместе с командой.

0
0
0
1
Материалы REN-TV

Из школьных учебников исключили Следственный комитет России...

Руководству РЕН ТВ угрожают за показ фильма "Украина в огне"...

Блогеры обсуждают, как Лавров взглядом поставил на место Климкина ...

СКР возбудил уголовное дело о многомиллионых хищениях на предприятиях...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Papasha_Killer

С ним Зенитушка посильнее заиграет

11:20

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ