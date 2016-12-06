Данни: "В январе поеду на сбор вместе с "Зенитом"

Полузащитник "Зенита" Данни оставил отпечатки ног для клубного музея сине-бело-голубых, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Сергей ЦИММЕРМАН. Хавбек, который восстанавливается от повреждения связок колена, подчеркнул, что приступил к тренировкам с мячом.

В последний раз португалец выходил на поле в составе петербуржцев в апреле 2016 года. Напомним, что в 2009 и 2012 году Данни уже получал аналогичные повреждения.

- Я уже приступил к тренировкам с мячом, - сказал Данни. - В январе поеду на сбор вместе с командой.