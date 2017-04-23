Данни провел 250-й матч за "Зенит"

Первый матч на стадионе "Санкт-Петербург" – игра 24-го тура чемпионата России против "Урала" (2:0) стала юбилейной для капитана "Зенита" Данни, информирует официальный сайт сине-бело-голубых.

33-летний португалец присоединился к "Зениту" летом 2008 года и отличился в дебютном матче, забив "Манчестер Юнайтед" в игре за Суперкубок УЕФА. Всего на его счету 66 голов (9-е место в рейтинге бомбардиров клуба) и 87 результативных передач (второе место после Андрея Аршавина).

В общей сложности Данни набрал 153 очка по системе "гол+пас", и это третий результат в истории клуба после Александра Кержакова (228) и Аршавина (225).

Вместе с "Зенитом" Данни трижды становился чемпионом России, выиграл два Кубка страны, Суперкубки России и УЕФА, четырежды включался в списки 33 лучших под первым номером и дважды – под вторым.

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