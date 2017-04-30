ЦСКА - "Спартак": все голы матча

В центральном матче 26-го тура премьер-лиги ЦСКА на своем поле уступил "Спартаку" - 1:2.
Счет на 32-й минуте открыл форвард красно-белых Луиз Адриану. Красно-синие ответили в концовке первого тайма точным ударом головой Алексея Березуцкого. Победу лидеру чемпионата принес гол Дениса Глушакова на 51-й минуте.
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @fcsm_official (@acmilan 😉😉😉)#НашФутбол #РФПЛ. 26-й тур. #ЦСКАСпартак 0:1 32' Луис Адриано @LuizAdriano_9 pic.twitter.com/H8H1GgkXp7– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 30 апреля 2017 г.
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @PFC_CSKA_MOSCOW #НашФутбол #РФПЛ. 26-й тур. #ЦСКАСпартак 1:1 45' Алексей Березуцкий pic.twitter.com/2HHEYKACBQ– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 30 апреля 2017 г.
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @fcsm_official#НашФутбол #РФПЛ. 26-й тур. #ЦСКАСпартак 1:2 51' Денис Глушаков @DGlushakov8 pic.twitter.com/u001JGQj9j– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 30 апреля 2017 г.
Разбор всех голов дерби // Трансляция матча ЦСКА – "Спартак"