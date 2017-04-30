ЦСКА - "Спартак": все голы матча

В центральном матче 26-го тура премьер-лиги ЦСКА на своем поле уступил "Спартаку" - 1:2.

Счет на 32-й минуте открыл форвард красно-белых Луиз Адриану. Красно-синие ответили в концовке первого тайма точным ударом головой Алексея Березуцкого. Победу лидеру чемпионата принес гол Дениса Глушакова на 51-й минуте.

Разбор всех голов дерби // Трансляция матча ЦСКА – "Спартак"