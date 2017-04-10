Был ли пенальти на Дзюбе?

В двух матчах последних туров чемпионата России в штрафной площади "Анжи" сложились похожие ситуации с участием защитника Фибеля. Любопытно, что в этих моментах-близнецах судьи приняли противоположные решения.

В игре 21-го тура "Анжи" – "Урал" (2:3) на 83-й минуте Фибель протянул руку и, как решил арбитр Сергей Иванов, с нарушением правил остановил Бикфалви. За свое действие защитник махачкалинцев получил предупреждение и был наказан 11-метровым ударом.

В игре 22-го тура "Зенит" – "Анжи" (1:1) на 1-й минуте Фибель протянул руку и, как решил арбитр Алексей Сухой, не нарушил правила в единоборстве с Дзюбой. За свое действие защитник махачкалинцев не понес никакого наказания – судья продолжил игру. (Александр БОБРОВ)