Был ли пенальти на Дзюбе?

В двух матчах последних туров чемпионата России в штрафной площади "Анжи" сложились похожие ситуации с участием защитника Фибеля. Любопытно, что в этих моментах-близнецах судьи приняли противоположные решения.
В игре 21-го тура "Анжи" – "Урал" (2:3) на 83-й минуте Фибель протянул руку и, как решил арбитр Сергей Иванов, с нарушением правил остановил Бикфалви. За свое действие защитник махачкалинцев получил предупреждение и был наказан 11-метровым ударом.
В игре 22-го тура "Зенит" – "Анжи" (1:1) на 1-й минуте Фибель протянул руку и, как решил арбитр Алексей Сухой, не нарушил правила в единоборстве с Дзюбой. За свое действие защитник махачкалинцев не понес никакого наказания – судья продолжил игру. (Александр БОБРОВ)
alex-ls
Дзюба симулянт, но ему надо учиться у Засеева :D
13:33
Станислав Н.
Так и в чем вопрос? В игре с Уралом у Фибеля было четкое движение в сторону игрока Урала и даже если касание было незначительным по идее можно ставить точку. С Зенитом Дзюба скорее сам падал на руку Фибеля, который убирал ее от Дзюбы - поэтому по моему в этих ситуациях судьи хорошо разобрались. Идентичного там мало. То же самое было у Кутепова, который скорее по инерции чуть прикоснулся к Засееву, а тот упал как подкошенный - там вопросов больше к пенальти, чем в этих ситуациях
13:32
Kupservas
А еще ЗЕНИТ в полном составе после игры из-за этого момента сильно плакал...
13:26