13:00 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Был ли пенальти на Дзюбе?

Борьба Тома ФИБЕЛЯ и Эрика БИКФАЛВИ. Борьба Тома ФИБЕЛЯ и Артема ДЗЮБЫ.
Борьба Тома ФИБЕЛЯ и Эрика БИКФАЛВИ.
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В двух матчах последних туров чемпионата России в штрафной площади "Анжи" сложились похожие ситуации с участием защитника Фибеля. Любопытно, что в этих моментах-близнецах судьи приняли противоположные решения.

В игре 21-го тура "Анжи" – "Урал" (2:3) на 83-й минуте Фибель протянул руку и, как решил арбитр Сергей Иванов, с нарушением правил остановил Бикфалви. За свое действие защитник махачкалинцев получил предупреждение и был наказан 11-метровым ударом.

В игре 22-го тура "Зенит" – "Анжи" (1:1) на 1-й минуте Фибель протянул руку и, как решил арбитр Алексей Сухой, не нарушил правила в единоборстве с Дзюбой. За свое действие защитник махачкалинцев не понес никакого наказания – судья продолжил игру. (Александр БОБРОВ)

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 22-й тур
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КОММЕНТАРИИ (4)
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alex-ls

Дзюба симулянт, но ему надо учиться у Засеева :D

13:33

Станислав Н.

Так и в чем вопрос? В игре с Уралом у Фибеля было четкое движение в сторону игрока Урала и даже если касание было незначительным по идее можно ставить точку. С Зенитом Дзюба скорее сам падал на руку Фибеля, который убирал ее от Дзюбы - поэтому по моему в этих ситуациях судьи хорошо разобрались. Идентичного там мало. То же самое было у Кутепова, который скорее по инерции чуть прикоснулся к Засееву, а тот упал как подкошенный - там вопросов больше к пенальти, чем в этих ситуациях

13:32

Kupservas

А еще ЗЕНИТ в полном составе после игры из-за этого момента сильно плакал...

13:26

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