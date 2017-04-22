17:30 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Бухаров не играл рукой

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На 41-й минуте матча 24-го тура чемпионата России "Ростов" - "Спартак" игроки гостей требовали наказать нападающего Александра Бухарова за игру рукой. Однако Михаил Вилков не стал этого делать и поступил правильно. Контакт мяча и руки действительно произошел, но рука находилась в естественном положении, площадь тела не была увеличена. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Ростов" – "Спартак"

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КОММЕНТАРИИ (7)
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dark_monk

ах как красиво, ещё глушитель пропускает игру с ЦСКА

18:11

marksan

Концерт продолжается, господа присяжные! Не забивающий Ростов в третий раз поражает ворота Спартака!

17:52

marksan

Saypin___ Забавность кончилась, когда вмешались серьёзные деньги от букмекеров!

17:50

marksan

Любимая тема господина Боброва о естественном и неестественном положении ног и рук игроков! Пора докторскую начинать писать! Материала хватит!

17:48

vassel

Комбаров и Бухаров совершенно разные вещи

17:43

behemothus hippo

Бобров, ты вспомни, что говорил по руку Комбарова в матче с "Зенитом". Что-нить одно уже... Или та рука - чья надо нога?

17:40

Saypin

Забавно...

17:34