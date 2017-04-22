Бухаров не играл рукой

На 41-й минуте матча 24-го тура чемпионата России "Ростов" - "Спартак" игроки гостей требовали наказать нападающего Александра Бухарова за игру рукой. Однако Михаил Вилков не стал этого делать и поступил правильно. Контакт мяча и руки действительно произошел, но рука находилась в естественном положении, площадь тела не была увеличена. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Ростов" – "Спартак"