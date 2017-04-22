Бухаров не играл рукой

На 41-й минуте матча 24-го тура чемпионата России "Ростов" - "Спартак" игроки гостей требовали наказать нападающего Александра Бухарова за игру рукой. Однако Михаил Вилков не стал этого делать и поступил правильно. Контакт мяча и руки действительно произошел, но рука находилась в естественном положении, площадь тела не была увеличена. (Александр БОБРОВ)
dark_monk
ах как красиво, ещё глушитель пропускает игру с ЦСКА
18:11
marksan
Концерт продолжается, господа присяжные! Не забивающий Ростов в третий раз поражает ворота Спартака!
17:52
marksan
Saypin___ Забавность кончилась, когда вмешались серьёзные деньги от букмекеров!
17:50
marksan
Любимая тема господина Боброва о естественном и неестественном положении ног и рук игроков! Пора докторскую начинать писать! Материала хватит!
17:48
vassel
Комбаров и Бухаров совершенно разные вещи
17:43
behemothus hippo
Бобров, ты вспомни, что говорил по руку Комбарова в матче с "Зенитом". Что-нить одно уже... Или та рука - чья надо нога?
17:40
Saypin
Забавно...
17:34