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Болельщики "Зенита" признали гол Кержакова лучшим по итогам первой части сезона

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Болельщики "Зенита" признали гол нападающего Александра Кержакова, забитый в ворота "Маккаби" (2:0) в матче 5-го тура группового турнира Лиги Европы, лучшим по итогам первой части сезона, информирует пресс-служба сине-бело-голубых. Этот мяч набрал 37,6 процента голосов. Российский форвард опередил полузащитников Роберта Мака и Жулиану, а также нападающего Луку Джорджевича.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. Итоги первой части сезона
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