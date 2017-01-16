Болельщики "Зенита" признали гол Кержакова лучшим по итогам первой части сезона

Болельщики "Зенита" признали гол нападающего Александра Кержакова, забитый в ворота "Маккаби" (2:0) в матче 5-го тура группового турнира Лиги Европы, лучшим по итогам первой части сезона, информирует пресс-служба сине-бело-голубых. Этот мяч набрал 37,6 процента голосов. Российский форвард опередил полузащитников Роберта Мака и Жулиану, а также нападающего Луку Джорджевича.
Болельщики сине-бело-голубых сделали свой выбор – лучшим голом первой части сезона стал мяч Александра Кержакова в ворота "Маккаби" на "Петровском". Браво, Кержаков! ⚽💥 // Fans of the blue-white-sky blues have made their choice! The best goal of the first part of the season was the Alexander Kerzhakov's free-kick in the match against Maccabi. Bravo, @a.kerzhakov11 ⚽💥