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Авен сравнил гол Глушакова с золотым голом Шмарова в 1989 году

Петр АВЕН. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Петр АВЕН. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Председатель совета директоров "Альфа-Банка" и давний болельщик "Спартака" Петр Авен сравнил гол капитана красно-белых Дениса Глушакова в ворота "Амкара" с голом Валерия Шмарова, ставшим золотым в игре с киевским "Динамо" в 1989 году, передает из Тушина корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ.

– Со времен гола Шмарова не помню таких выдающихся концовок. Это безумная надежда. Уходим в хорошем настроении, – сказал Авен. – Команда, которая забивает в конце, свидельствует о сильном моральном духе и желании играть до конца. Это очень важно.

– В 1989 году Шмаров забил золотой гол. А Глушаков сейчас?

– Надеюсь, что да. Он тоже будет таким же важным.

"Спартак" победил "Амкар" и выиграл первый круг чемпионата России 

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КОММЕНТАРИИ (6)
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redshark

Это новая команда! И дай Бог, ей оставаться, Командой!

19:44

streletc1783

Это журналюга сравнил а не Авен.

19:36

Thomas_Boy

Кто поднимет "Спартак" с колен? Петр Авен!!!

19:34

П_о_в_а_р

Так и есть.

19:30

Jean4

А то, что еще даже половины сезона не отыграли, ничего?

19:28

вперёд Спартак!

После такого гола Дениса, пусть Дарья Глушакова даёт как можно больше интервью!)))))))))))))))))))

19:24

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