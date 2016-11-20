Авен сравнил гол Глушакова с золотым голом Шмарова в 1989 году

Председатель совета директоров "Альфа-Банка" и давний болельщик "Спартака" Петр Авен сравнил гол капитана красно-белых Дениса Глушакова в ворота "Амкара" с голом Валерия Шмарова, ставшим золотым в игре с киевским "Динамо" в 1989 году, передает из Тушина корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ.

– Со времен гола Шмарова не помню таких выдающихся концовок. Это безумная надежда. Уходим в хорошем настроении, – сказал Авен. – Команда, которая забивает в конце, свидельствует о сильном моральном духе и желании играть до конца. Это очень важно.

– В 1989 году Шмаров забил золотой гол. А Глушаков сейчас?

– Надеюсь, что да. Он тоже будет таким же важным.

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