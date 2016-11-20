Авен сравнил гол Глушакова с золотым голом Шмарова в 1989 году

Председатель совета директоров "Альфа-Банка" и давний болельщик "Спартака" Петр Авен сравнил гол капитана красно-белых Дениса Глушакова в ворота "Амкара" с голом Валерия Шмарова, ставшим золотым в игре с киевским "Динамо" в 1989 году, передает из Тушина корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ.
– Со времен гола Шмарова не помню таких выдающихся концовок. Это безумная надежда. Уходим в хорошем настроении, – сказал Авен. – Команда, которая забивает в конце, свидельствует о сильном моральном духе и желании играть до конца. Это очень важно.
– В 1989 году Шмаров забил золотой гол. А Глушаков сейчас?
– Надеюсь, что да. Он тоже будет таким же важным.
Пушечный удар и победный гол @DGlushakov8 на 91-й минуте матча #СпартакАмкар и красно-белый #MannequinChallenge pic.twitter.com/b2EvZSkgIP– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 20 ноября 2016 г.
"Спартак" победил "Амкар" и выиграл первый круг чемпионата России
redshark
Это новая команда! И дай Бог, ей оставаться, Командой!
19:44
streletc1783
Это журналюга сравнил а не Авен.
19:36
Thomas_Boy
Кто поднимет "Спартак" с колен? Петр Авен!!!
19:34
П_о_в_а_р
Так и есть.
19:30
Jean4
А то, что еще даже половины сезона не отыграли, ничего?
19:28
вперёд Спартак!
После такого гола Дениса, пусть Дарья Глушакова даёт как можно больше интервью!)))))))))))))))))))
19:24