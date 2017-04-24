Артур Григорьянц: "КДК пригласил на заседание Глушакова"

Глава КДК РФС Артур Григорьянц подтвердил, что получивший красную карточку в матче 24-го тура чемпионата России с "Ростовом" (0:3) полузащитник "Спартака" Денис Глушаков приглашен на заседание комитета.

Руководитель КДК также отметил, что инцидент, произошедший у стадиона "Олимп-2" между ОМОНом и болельщиками красно-белых, находится вне юрисдикции КДК.

– "Ростов" – "Спартак". Рассмотрим удаление игрока московской команды Дениса Глушакова. Он приглашен на заседание комитета, – сказал Григорьянц.

– Инцидент с участием ОМОНА и болельщиков "Спартака" в вашей юрисдикции?

– Нет, это не наша юрисдикция. (Сергей АСТАХОВ)