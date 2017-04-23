Почему ОМОН бил фанатов "Спартака"? Подробности инцидента

В Ростове-на-Дону на матче 24-го тура чемпионата России "Ростов" – "Спартак" (3:0) сотрудники ОМОНа применили силу в отношении болельщиков столичной команды.

На видео заметно, что перед входом на стадион правоохранители стали избивать людей дубинками.

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pic.twitter.com/zvxOPhQ7lV – Difference (@Differreencee) April 23, 2017 "СЭ" удалось связаться с болельщиком, оказавшемся в самой гуще событий.

– Еще до начала матча людей выводили из зоны досмотра. Это происходило уже после того, как билеты на футбол были просканированы, – говорит болельщик "Спартака".

– Объяснили, зачем это делается?

– Сказали, что среди болельщиков есть пьяные.

– Что было дальше?

– Один из трех сканеров на входе не работал. Организаторы приняли решение запускать людей в ручном режиме. К этому времени матч уже начался и люди стали нервничать, что не успевают увидеть футбол. Тут и появился ОМОН, который, по всей видимости, должен был успокоить болельщиков.

– Затем нам было сказано, что сектор переполнен, а в соседний нас пускать отказались, – продолжает болельщик. – Хотя он был наполовину пуст.

– Почему не пускали?

– Полиция сослалась на то, что решает тут все организатор, то есть "Ростов".

– Судя по видео, ОМОН в жесткой форме отсек людей, а после избил дубинками.

– Так и есть, бить стали просто так. Никто из болельщиков не оказывал даже малейшего сопротивления. Лишь после того, когда полицейские успокоились, мы смогли попасть на трибуну.

– Вы пострадали?

– Нет, ударов не получил.

– На какой минуте матча вы зашли на свое место?

– Мне немного повезло, где-то на 15-й. А вот остальные ребята попали на сектор значительно позже. (Сергей АСТАХОВ)