Артур Григорьянц: "Еськов видел отмашку Дзюбы"

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц сообщил, что организация не будет отменять решение об удалении полузащитника Романа Емельянова в матче 24-го тура чемпионата России с "Зенитом" (0:2), передает из Дома футбола корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ.

В борьбе с нападающим сине-бело-голубых Артемом Дзюбой хавбек получил желтую карточку, которая стала для него второй, и был вынужден покинуть поле.

- Я разговаривал с Еськовым, он видел весь эпизод борьбы, не только конечную фазу, но в том числе и первичную отмашку Дзюбы локтем, - сказал Григорьянц. - Арбитр оценил эпизод желтой карточкой. У КДК нет юрисдикции его менять.

Судейство в субботнем матче 24-го тура "Зенит" - "Урал" (2:0) на новой арене "Санкт-Петербург" получилось скандальным. Арбитр из Москвы Алексей Еськов удалил трех игроков екатеринбуржцев - Эрика Бикфалви, Романа Павлюченко и Романа Емельянова.