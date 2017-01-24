Артем Ребров: "Взял с собой на сбор книгу Моуринью"

Вратарь "Спартака" Артем Ребров заявил, что главным критерием полезности для него являются победы команды. Также голкипер рассказал о том, что взял с собой на тренировочный сбор в ОАЭ.

– Лучший матч? У меня такого нет, – приводит официальный сайт "Спартака" слова Реброва. – Лучший матч – когда команда выигрывает. В прошлом году было много игр, когда ты выручаешь, но команда проигрывает. Все сейвы сходят на нет. Сейчас бывает, ты вроде в игре не участвуешь, один-два момента, выручишь команду – отличный матч. Все довольны.

Что взял с собой на сбор? Привез маленькую колонку, чтобы слушать музыку. Привез пару книг: "Обитель" Прилепина и еще книжку Моуринью. Обе подарили болельщики.