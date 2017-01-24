13:51 24 января | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Артем Ребров: "Взял с собой на сбор книгу Моуринью"

0
0
0
2

Вратарь "Спартака" Артем Ребров заявил, что главным критерием полезности для него являются победы команды. Также голкипер рассказал о том, что взял с собой на тренировочный сбор в ОАЭ.

– Лучший матч? У меня такого нет, – приводит официальный сайт "Спартака" слова Реброва. – Лучший матч – когда команда выигрывает. В прошлом году было много игр, когда ты выручаешь, но команда проигрывает. Все сейвы сходят на нет. Сейчас бывает, ты вроде в игре не участвуешь, один-два момента, выручишь команду – отличный матч. Все довольны.

Что взял с собой на сбор? Привез маленькую колонку, чтобы слушать музыку. Привез пару книг: "Обитель" Прилепина и еще книжку Моуринью. Обе подарили болельщики.

Дополнительная информация

http://www.spartak.com/main/news/98648/

0
0
0
2
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

Lexx Luger

хахах, Тёма книга не поможет, где ты там выручал? и кого спрашивается?

17:01 24 января

SIZ170

болелы подарите ему *БУКВАРЬ* может прочтёт))))

15:49 24 января

199

Ну вот и у нас скоро появится свой особенный ..... воротчик.

15:02 24 января

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ