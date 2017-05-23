Артем Ребров: "Сезон должен был начинать Песьяков, но получил травму"

Голкипер "Спартака" Артем Ребров в интервью колумнисту "СЭ" Илье КАЗАКОВУ для программы "Футбол России" на канале "Россия 24" отметил, что в этом сезоне в воротах команды должен был стоять Сергей Песьяков. Рокировка произошла из-за травмы последнего.

- Если брать меня, то прошлый сезон я заканчивал на скамейке, - заявил Ребров. - В принципе, Серега Песьяков должен был начинать этот сезон. Так в нашей вратарской доле бывает. Мне пришлось его заменить. По сезону так и пошло, что с каждой игрой я все больше чувствовал уверенность.

Также и для Массимо это все было ново. Он часто обращался к нам за советами, и так же получал уверенность с каждой игрой. Это для него первый опыт, первая зимняя подготовка, которая непривычно длинная для европейцев. Получается, что и команда, и тренер вместе росли.

Напомним, Ребров прервал обет молчания, который соблюдал на протяжении всего сезона, побывав на прошлой неделе в редакции "СЭ".