Артем Дзюба: "Зенит" жалуется на судейство? Просто почти все журналисты болеют за "Спартак"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба в преддверии матча 23-го тура чемпионата России со "Спартаком" отметил, что доволен назначением на эту встречу арбитра Александра Егорова, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. По словам форварда, он ни в каких "делах" замечен не был.
– Это битва двух столиц. Надеюсь, на первом плане будет качественный футбол. Пусть победит сильнейший – надеюсь, это будем мы, – отметил Дзюба.
– Есть ли у вас опасения по поводу судейства?
– Назначили Егорова. Я анализировал, почитал, что о нем говорят, у него хорошее резюме, он никогда не занимается никакими делами, так что в этом плане не должно быть каких-то проблем. Но фон, что "Зенит" жалуется, а "Спартак" – нет, звучит смешно. Просто почти все журналисты болеют за "Спартак", поэтому они стараются выставить нас обиженными. А если взять слезы о том, что они только-только первый пенальти пробили?
Матч "Спартак" – "Зенит" состоится в Москве в воскресенье, 16 апреля. Начало игры – в 20.00.
Promesov
Жалуется на то, что отсудили в Грозном спокойно и ДАЖЕ ПЕНАЛЬТИ НЕ ПОСТАВИЛИ В ВОРОТА СПАРТАКА - он назвал то странным. Походу он что-то знает или слышал сверху, что должны были судьи пеналь в Грозном поставить. Айяйяй проговорился.
13:07
Barnetta
ой полено, что в ногах, что в башке дерево
13:07
Непорочный как ТИ
шлюба никокта не ноет, это все журналюги неправильно переводят!
13:05
Promesov
Капец просто! Мало того, что жалуется на не назначения пеналей в ворота соперников зенита, так теперь он недоволен тем, что не поставили пенальти в ворота Спартака в Грозном - он уже луческу переплюнул.
13:04
Don
Black_Knight, перечисли всех журналистов, хотя бы СЭ, которые болеют за Спартак, а так языком балаболить очень легко) Или Шлюбе позвони, он наверное знает кто из журналистов болеет за Спартак)
13:03
ЗЮК
Проституткин день.
12:55
Black_Knight
Насчет журналистов - золотые слова. Ну, ладно бы они сами болели, но нейтрально писали. Так ведь "жертвами" своего "маркетинга" по продвижению Спартака делают массу болельщиков. Чтобы кто не говорил, а люди у нас в массе своей критическим мышлением не страдают. Если из любого утюга постоянно Спартак-Спартак, даже когда команда в отпуске! То чему удивляться обилию немосковских болельщиков Спартака? Хотя лично меня это раздражает и если раньше к Спартаку относился нейтрально, то теперь всегда болею против них, кроме, конечно, еврокубков. Впрочем они там так играют, что лучше бы и не играли.
12:46
yurii p
скоро журнашлюхи из под дубыны кал собирать и оценивать,хотя что кал что дубина однозначно,ни оди игрок не высказывал столько злобы по отношению к клубу который его вырастил,не будь Спартак не было бы и этого ДЕРЬМА,ПРЕДАВ ОДНАЖДЫ ПРЕДАСТ НЕ ЕДИНОЖДЫ,когда поменяет Зенит на другой клуб будет поливать помоями и Зенит.
12:45
Exsorsist
(:- ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
12:37
RedMack2
А если взять слезы о том, что они только-только первый пенальти пробили?______________________________Так это не слезы, а факты))) Вы зато почти в каждом матче бьёте левые пенали и забиваете левые мячи)))
12:22
Antoha1983
деревяшка, чьи слезы? Как раз о пенальти жалуются только болельщики и журналисты. Но ни один игрок или тренер ни разу не пожаловался о пенальти. Слезы как раз ты на пару с цыганом льете
12:18