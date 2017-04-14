Артем Дзюба: "Зенит" жалуется на судейство? Просто почти все журналисты болеют за "Спартак"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба в преддверии матча 23-го тура чемпионата России со "Спартаком" отметил, что доволен назначением на эту встречу арбитра Александра Егорова, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. По словам форварда, он ни в каких "делах" замечен не был.

– Это битва двух столиц. Надеюсь, на первом плане будет качественный футбол. Пусть победит сильнейший – надеюсь, это будем мы, – отметил Дзюба.

– Есть ли у вас опасения по поводу судейства?

– Назначили Егорова. Я анализировал, почитал, что о нем говорят, у него хорошее резюме, он никогда не занимается никакими делами, так что в этом плане не должно быть каких-то проблем. Но фон, что "Зенит" жалуется, а "Спартак" – нет, звучит смешно. Просто почти все журналисты болеют за "Спартак", поэтому они стараются выставить нас обиженными. А если взять слезы о том, что они только-только первый пенальти пробили?

Матч "Спартак" – "Зенит" состоится в Москве в воскресенье, 16 апреля. Начало игры – в 20.00.