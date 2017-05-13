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Артем Дзюба: "Хотел сделать хотя бы хет-трик в матче с "Крыльями Советов"

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Нападающий "Зенита" Артем Дзюба, который оформил дубль в матче 28-го тура чемпионата России с "Крыльями Советов" (3:1), подчеркнул, что будет непросто догнать Федора Смолова в гонке бомбардиров. При этом форвард сожалеет, что ему не удалось оформить хет-трик.

 
Сегодня. Самара. "Крылья Советов" - "Зенит" - 1:3. Артем ДЗЮБА (в центре) стал главным героем матча, оформив дубль.Дзюба в Самаре: круче Шнура!

На данный момент нападающий "Краснодара" является лучшим бомбардиром премьер-лиги, имея в своем активе 15 забитых голов, что на 3 больше, чем у форварда сине-бело-голубых.

- После этого матча не задумались о том, чтобы догнать Смолова? - вопрос Дзюбе.

- В премьер-лиге трудно забить столько за две игры, чтобы его догнать. Хотелось сегодня хотя бы хет-трик сделать, но, к сожалению, во втором тайме мы сбавили обороты, - сказал Дзюба. - Мы атаковали не так агрессивно и опасно. И уже Андрюхе Луневу пришлось попотеть прилично. Самое главное - три очка. (Сергей ЦИММЕРМАН)

"СЭ" вел трансляцию матча "Крылья Советов" - "Зенит"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 28-й тур
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