Артем Дзюба: "Глушакова с голом не поздравлял"

Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба после домашней победы в матче 14-го тура чемпионата России над "Крыльями Советов" (3:1) отметил, что эта игра стала для него лучшей по качеству в текущем сезоне. Форвард также добавил, что все игроки линии атаки зависят от партнеров по команде, взаимодействие с которыми имеет важное значение.

– Наверное, по качеству игры это мой лучший матч в этом сезоне, – сказал Дзюба в эфире программы "После футбола". – Я доволен своим движением, партнеры по команде старались играть на меня. Иногда бывает тяжело перестраиваться, у нас периодически меняется игра.

Все нападающие – зависимые игроки. Мне нужно уметь подстраиваться под своих партнеров и находить моменты. И Роберт Мак, и Жулиану – прекрасные партнеры, мне с ними очень комфортно.

Лидерство "Спартака" меня немного подначивает на голевые подвиги, мы, конечно, поглядываем на турнирную таблицу. Сегодня в конце они сумасшедший гол забили. Это немного расстраивает, но в то же время мотивирует. Глушакову смс с поздравлением не отправлял, мы с ним не настолько близки.