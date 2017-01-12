Анзор Кавазашвили: "Спартак" допускает большую ошибку, приглашая Самедова"

Бывший вратарь "Спартака" Анзор Кавазашвили сомневается в том, что полузащитник "Локомотива" Александр Самедов способен принести пользу красно-белым. По его словам, хавбек затормозит игру спартаковцев.

Ранее "СЭ" сообщал, что до разрешения ситуации с переходом в "Спартак" 32-летний полузащитник будет работать с молодежным составом железнодорожников. Решение о переходе Самедова в "Спартак" может быть принято 12 января, когда состоится встреча президента "Локомотива" Ильи Геркуса и заместителя председателя Совета директоров "Спартака" Александра Жиркова.

– На мой взгляд, "Спартак" допускает большую ошибку, приглашая к себе Самедова. Он им не подходит, несмотря на то, что Александр начинал в команде красно-белых, – сказал Кавазашвили. – После того, как ушел Самедов, "Спартак" нашел достаточно универсальных футболистов. Мне непонятны их действия. Красно-белые должны усилить те позиции, в которых есть наибольшая вероятность провала.

С правой же стороны опасности нет. У них прекрасно наиграна система подключения правого защитника в атаку и зачем это искусственно ломать? Если придет Самедов, он будет выступать на правом фланге и никуда оттуда не денется. Это неправильно для спартаковской игры, это сузит общие функции команды. Я считаю, что Александр затормозит игру "Спартака". (Любовь КОНЯЕВА)

Самедов тренируется с молодежкой "Локомотива"