Андрей Малых: "Оренбург" хотел победить "Зенит"

Защитник "Оренбурга" Андрей Малых после выездного матча 11-го тура премьер-лиги против "Зенита" (0:1) отметил, что в составе соперника выступают футболисты мирового уровня. По его словам, гости пропустили всего один мяч благодаря хорошей игре защитников команды.

- Приехали сюда не отбиваться, не играть на ничью, а хотели победить, - приводит пресс-служба "Оренбурга" слова Малых. - Но немножко не получилось. Атаки были какие-то, были подходы, подачи. В очередной раз не хватило завершения. Играли местами очень даже хорошо. У них есть футболисты, которые вызываются в сборную Бразилии. Это о многом говорит. Витсель - это игрок, которого "Милан" хотел приобрести. То есть у "Зенита" есть футболисты мирового уровня. Все мы это знали и понимали. Но они забили всего один мяч. Это заслуга нашей обороны и команды в целом.