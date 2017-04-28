Андрей Будогосский: "Работа Безбородова в матче "Анжи" - "Томь"? Он обслужит игру ЦСКА - "Спартак"

Глава департамента судейства и инспектирования Андрей Будогосский заявил, что решение о назначении Владислава Безбородова главным арбитром на матч 26-го тура чемпионата России ЦСКА – "Спартак" пересмотрено не будет. В четверг судья из Санкт-Петербурга отработал матч в 25-го тура между "Анжи" и "Томью" (3:3). Все три гола "Анжи" были забиты с пенальти, последний из них – на 7-й добавленной к основному времени игры минуте. "Томь" в общей сложности получила 7 желтых карточек.

– Я только могу сказать, что Безбородов отработал матч вчера и продолжает судить 30 апреля, – цитирует "Р-Спорт" Будогосского. – У нас есть комиссия, если она сочтет нужным, то рассмотрит какие-то эпизоды судейства матча "Анжи" – "Томь", если не сочтет, значит, не будет рассматривать.

Напомним, что матч между ЦСКА и "Спартаком" состоится в воскресенье, 30 апреля, начало игры – в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.

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