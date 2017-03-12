Андрей Будогосский: "Гол Дзюбы? Не вижу здесь проблемы"

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокомментировал "СЭ" решения арбитра матча "Амкар" – "Зенит", отметив, что гол Артема Дзюбы был не засчитан абсолютно правильно. По его словам, свободный удар должен исполняться с места нарушения.

– Как оцените момент с незасчитанным голом Дзюбы?

– Есть правила игры в футбол. При свободном ударе игра возобновляется с того места, где произошло нарушение правил. Не с того места, где захотелось ввести мяч игроку, а с того, где произошло нарушение. Как я понимаю, мяч был введен не с того места и, вполне естественно, арбитр потребовал ввести мяч в игру правильно. Что и было сделано. Не вижу здесь проблемы.

– Правильно ли засчитан гол "Амкара" – не было ли "вне игры"?

– Надо еще раз внимательно посмотреть. Хотелось бы посмотреть момент в спокойной обстановке. (Сергей ЕГОРОВ)