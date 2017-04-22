Андрей Будогосский: "Фол Глушакова? Арбитр имеет право поменять желтую карточку на красную"

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский отметил, что фол капитана "Спартака" Дениса Глушакова в матче 24-го тура чемпионата России против "Ростова" (0:3) тянул на красную карточку. Нарушение клузащитник красно-белых допустил в стыке с хавбеком дончан Кристианом Нобоа. Примечательно, что сначала главный арбитр встречи Михаил Вилков вытащил из кармана желтую карточку, но затем передумал и показал красную.
– Как оцените решение арбитра Вилкова удалить спартаковца Глушакова?
– Надо понимать, что судья имеет право изменить свое решение, в том числе и по карточке – до тех пор, пока игра не возобновлена. Если желтая карточка переходит на красную – сначала увидел нарушение, а потом понял, что нарушение носит серьезный характер для здоровья игрока, против которого нарушены правила – арбитр имеет право усилить дисциплинарную санкцию и поменять желтую карточку на красную. И это не является ошибкой, это вполне законное решение. За это оценка не снижается. А вот когда красная карточка меняется на желтую, это уже методическая ошибка. Вилков имел право принять то решение, которое он принял.
– Фол Глушакова тянул на красную карточку?
– Вполне. Потому что есть даже фото, где отпечатались шипы. Это право судьи – оценивать дисциплинарную составляющую момента. (Сергей ЕГОРОВ)
"СЭ" вел трансляцию матча "Ростов" - "Спартак" //
КДК РФС: Глушакову показали прямую красную карточку за грубую игру в борьбе за мяч
Непорочный как ТИ
А еще у него есть право право на один телефонный разговор, право на адвоката, право на извещение родственников или близких лиц о его задержании...
23:42 22 апреля
shpasic
в своё время Игорю Денисову дали четыре матча, за то, что пнул мяч после окончания матча - все были довольны и зубоскалили.
23:37 22 апреля
catcher-in-the-rye
fireman32 ___ Вот интересно, помнится Дзагоев подобным образом психанул, получил удаление, потом дискву, и все вы кричали, что так и надо, даже больше матчей надо дать. А здесь, оказывается, судья не прав. Спартаковцев нельзя удалять, а если дисква, то это происки врагов
23:19 22 апреля
fireman32
Когда есть такой повод убрать капитана Спартака перед матчем с ЦСКА.то почему бы им и не воспользоваться((
23:09 22 апреля