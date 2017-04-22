Андрей Будогосский: "Фол Глушакова? Арбитр имеет право поменять желтую карточку на красную"

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский отметил, что фол капитана "Спартака" Дениса Глушакова в матче 24-го тура чемпионата России против "Ростова" (0:3) тянул на красную карточку. Нарушение клузащитник красно-белых допустил в стыке с хавбеком дончан Кристианом Нобоа. Примечательно, что сначала главный арбитр встречи Михаил Вилков вытащил из кармана желтую карточку, но затем передумал и показал красную.

– Как оцените решение арбитра Вилкова удалить спартаковца Глушакова?

– Надо понимать, что судья имеет право изменить свое решение, в том числе и по карточке – до тех пор, пока игра не возобновлена. Если желтая карточка переходит на красную – сначала увидел нарушение, а потом понял, что нарушение носит серьезный характер для здоровья игрока, против которого нарушены правила – арбитр имеет право усилить дисциплинарную санкцию и поменять желтую карточку на красную. И это не является ошибкой, это вполне законное решение. За это оценка не снижается. А вот когда красная карточка меняется на желтую, это уже методическая ошибка. Вилков имел право принять то решение, которое он принял.

– Фол Глушакова тянул на красную карточку?

​– Вполне. Потому что есть даже фото, где отпечатались шипы. Это право судьи – оценивать дисциплинарную составляющую момента. (Сергей ЕГОРОВ)

"СЭ" вел трансляцию матча "Ростов" - "Спартак" //

КДК РФС: Глушакову показали прямую красную карточку за грубую игру в борьбе за мяч