Анатолий Бышовец: "Михаил Кержаков принял правильное решение о переходе в "Оренбург"

Бывший главный тренер "Зенита" Анатолий Бышовец поддержал решение вратаря питерцев Михаила Кержакова перейти в "Оренбург". По информации "СЭ", 30-летний голкипер с большой долей вероятности до конца трансферного окна перейдет в "Оренбург" на правах аренды.

– Думаю, что переход Михаила в "Оренбург" связан с приходом в "Зенит" Лунева, – сказал Бышовец. – Кержаков провел на поле немало матчей, и его игра была надежной. Не могу сказать, что были допущены какие-то ошибки, повлиявшие на результат. Но, тем не менее, со стороны тренера было недоверие. Однако Кержаков ничем не уступает Лодыгину.

На мой взгляд, Миша будет полезен "Оренбургу". Его появление на поле придаст надежности в обороне и повлияет на многие результаты. В любом случае, это лучше, чем быть третьим вратарем. Принято правильное решение. (Любовь КОНЯЕВА)

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