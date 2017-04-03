Анатолий Байдачный: "У "Зенита" нет стабильности и запаса прочности"

Бывший тренер "Ростова" Анатолий Байдачный в интервью "СЭ" отметил, что игра "Зенита" оставаляет желать лучшего. По его словам, у команды нет стабильности и запаса прочности.

- Что касается "Зенита" в целом, то игра оставляет желать лучшего, - заявил Байдачный. - Пока она не выстроена.

– Чего не хватает?

– Нет стабильности, запаса прочности. Сейчас у команды кто угодно может отобрать очки. Что и доказал недавний матч с "Амкаром". У "Зенита" шикарный подбор футболистов, но до чемпионского футбола далеко.

– С новичками Луческу угадал?

– Эрнани – неплохой исполнитель, наверняка еще прибавит. Это относится и к Цаллагову. Пусть не все получается, есть брак в передачах, зато какая самоотдача! Парень всю бровку готов перепахать. В Казани регулярно поддерживал атаку, именно после его навеса забил Дзюба. Иванович времен "Локомотива" был моим любимым футболистом. Я не удивился, что вскоре его купил "Челси", где серб быстро вырос в звезду европейского масштаба. Сейчас ему 33, приехал доигрывать. Против "Андерлехта" действовал неудачно, но в чемпионате России ошибок не допускает.

Полное интервью Байдачного