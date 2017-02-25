Ананидзе выбыл на несколько дней

Новичок "Спартака" защитник Георгий Тигиев провел первую тренировку в московской команде, информирует официальный сайт красно-белых. "Спартак" арендовал 21-летнего игрока у "Анжи".

В свою очередь получившие микротравмы Сальваторе Боккетти, Зе Луиш, Дмитрий Комбаров и Лоренсо Мельгарехо сегодня работали по индивидуальной программе. По прогнозам представителей медицинского штаба "Спартака", в скором времени все четверо вернутся в строй.

Полузащитник Джано Ананидзе получил небольшое повреждение мышц бедра – несколько дней он будет тренироваться вне общей группы.