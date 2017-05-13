16:48 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

"Амкар": "Фанаты "Спартака" выбежали на поле, творится вакханалия"

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После матча 28-го тура чемпионата России "Амкар" - "Спартак" (0:1) болельщики "оставили без трусов" защитника красно-белых Сальваторе Боккетти, информирует пресс-служба пермяков. После игры поклонники москвичей прорвались на поле, чтобы отпраздновать чемпионство команды.

- А на поле стадиона "Звезда" творится вакханалия, - гласит сообщение в Твиттере "Амкара". - Болельщики "Спартака" прорвались с трибун и бросились обнимать своих кумиров. Сальваторе Боккетти остался даже без трусов, ибо болельщики на память возжелали заиметь и их тоже. Не остались целы и ворота на стадионе "Звезда" - их фанаты "Спартака" растаскивают на сувениры.

"СЭ" вел текстовую трансляцию матча "Амкар" - "Спартак"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 28-й тур
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КОММЕНТАРИИ (11)
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Алый Дракон

А причем здесь ворота-то ПЕРМСКОГО стадиона ?!))... Разбирали бы на запчасти свои ворота, в следующем туре!)... А службе безопасности пермяков - жирный "минус"! Не быдло-фанаты виноваты, а именно СБ стадиона! Или они думали, что, если "Спартак" 1-е место уже взял, то их фанаты в благодушном настроении приедут?)... Ну да, ну да )... Помнится, как эти уроды у нас загадили своими намертво клеящимися стикерами наш "Арбат" - центральную улицу Баумана... Эти стикеры коммунальщики потом МЕСЯЦ отдирали, и очищали!...

17:33

Джин_SM(v3)

Ворота распилили?Подготовленные болельщики, с инструментом приехали))

17:32

баламошка

Нехорошо так назойливо приставать к своим игрокам и тренеру!! Купите себе резиновых кукол и тискайте их!

17:30

Мару_Саймон

В россии всё как всегда - пьяное бухое быдло, называющее себя фанатами

17:27

Perasperas

71, прёт тому, кто прёт) Не в курсе?

17:25

shpasic

жаль, что они не на Распил-Арену прорвались после матча Зенит - Терек.

17:10

71

А, чего мы хотели от секты)) Ну и прет им в этом году.

17:10

ЗЮК

biggp1,школьница,не воняй.

17:07

King's Bounty IIII

Все таки побежали :))

17:06

biggp1

поросята понимают,что больше чемпионств не будет

17:05

wilde

Что понятно из новости? Боккети без трусов - творится вакханалия. Думаю всем понятно, чем Вакх в Древней Греции занимался?

16:58