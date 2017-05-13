"Амкар": "Фанаты "Спартака" выбежали на поле, творится вакханалия"

После матча 28-го тура чемпионата России "Амкар" - "Спартак" (0:1) болельщики "оставили без трусов" защитника красно-белых Сальваторе Боккетти, информирует пресс-служба пермяков. После игры поклонники москвичей прорвались на поле, чтобы отпраздновать чемпионство команды.
- А на поле стадиона "Звезда" творится вакханалия, - гласит сообщение в Твиттере "Амкара". - Болельщики "Спартака" прорвались с трибун и бросились обнимать своих кумиров. Сальваторе Боккетти остался даже без трусов, ибо болельщики на память возжелали заиметь и их тоже. Не остались целы и ворота на стадионе "Звезда" - их фанаты "Спартака" растаскивают на сувениры.
"СЭ" вел текстовую трансляцию матча "Амкар" - "Спартак"
А на поле стадиона "Звезда" творится вакханалия. Болельщики Спартака прорвались с трибун и бросились обнимать своих кумиров. #АмкарСпартак– FC Amkar (@fc_amkar) 13 мая 2017 г.
Алый Дракон
А причем здесь ворота-то ПЕРМСКОГО стадиона ?!))... Разбирали бы на запчасти свои ворота, в следующем туре!)... А службе безопасности пермяков - жирный "минус"! Не быдло-фанаты виноваты, а именно СБ стадиона! Или они думали, что, если "Спартак" 1-е место уже взял, то их фанаты в благодушном настроении приедут?)... Ну да, ну да )... Помнится, как эти уроды у нас загадили своими намертво клеящимися стикерами наш "Арбат" - центральную улицу Баумана... Эти стикеры коммунальщики потом МЕСЯЦ отдирали, и очищали!...
17:33
Джин_SM(v3)
Ворота распилили?Подготовленные болельщики, с инструментом приехали))
17:32
баламошка
Нехорошо так назойливо приставать к своим игрокам и тренеру!! Купите себе резиновых кукол и тискайте их!
17:30
Мару_Саймон
В россии всё как всегда - пьяное бухое быдло, называющее себя фанатами
17:27
Perasperas
71, прёт тому, кто прёт) Не в курсе?
17:25
shpasic
жаль, что они не на Распил-Арену прорвались после матча Зенит - Терек.
17:10
71
А, чего мы хотели от секты)) Ну и прет им в этом году.
17:10
ЗЮК
biggp1,школьница,не воняй.
17:07
King's Bounty IIII
Все таки побежали :))
17:06
biggp1
поросята понимают,что больше чемпионств не будет
17:05
wilde
Что понятно из новости? Боккети без трусов - творится вакханалия. Думаю всем понятно, чем Вакх в Древней Греции занимался?
16:58