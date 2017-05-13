"Амкар": "Фанаты "Спартака" выбежали на поле, творится вакханалия"

После матча 28-го тура чемпионата России "Амкар" - "Спартак" (0:1) болельщики "оставили без трусов" защитника красно-белых Сальваторе Боккетти, информирует пресс-служба пермяков. После игры поклонники москвичей прорвались на поле, чтобы отпраздновать чемпионство команды.

- А на поле стадиона "Звезда" творится вакханалия, - гласит сообщение в Твиттере "Амкара". - Болельщики "Спартака" прорвались с трибун и бросились обнимать своих кумиров. Сальваторе Боккетти остался даже без трусов, ибо болельщики на память возжелали заиметь и их тоже. Не остались целы и ворота на стадионе "Звезда" - их фанаты "Спартака" растаскивают на сувениры.

"СЭ" вел текстовую трансляцию матча "Амкар" - "Спартак"