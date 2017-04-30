09:58 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Алексей Березуцкий: "От дерби жду накала страстей. А если ЦСКА победит, будет вообще шикарно"

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Защитник ЦСКА Алексей Березуцкий поделился своими ожиданиями от матча 26-го тура чемпионата России против "Спартака". Игрок выразил уверенность, что поединок будет эмоциональным.

- Дерби - это всегда особенный матч для любого, кто выходит н поле или даже просто смотрит игру, - цитирует официальный "Твиттер" Березуцкого. - Не знаю насчет мандража, но жду потрясающих эмоций, небывалого накала страстей. А если мы еще и победим, да на своем новом стадионе - будет вообще шикарно.

Матч ЦСКА - "Спартак" состоится сегодня, 30 апреля, начало - в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трнсляцию встречи.

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Дополнительная информация

https://twitter.com/PFC_CSKA_MOSCOW/status/858572799023222784

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 26-й тур. ЦСКА - "Спартак"
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