Алексей Березуцкий: "От дерби жду накала страстей. А если ЦСКА победит, будет вообще шикарно"

Защитник ЦСКА Алексей Березуцкий поделился своими ожиданиями от матча 26-го тура чемпионата России против "Спартака". Игрок выразил уверенность, что поединок будет эмоциональным.

- Дерби - это всегда особенный матч для любого, кто выходит н поле или даже просто смотрит игру, - цитирует официальный "Твиттер" Березуцкого. - Не знаю насчет мандража, но жду потрясающих эмоций, небывалого накала страстей. А если мы еще и победим, да на своем новом стадионе - будет вообще шикарно.

Матч ЦСКА - "Спартак" состоится сегодня, 30 апреля, начало - в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трнсляцию встречи.