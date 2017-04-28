Александр Ширко: "Спартаку" в матче с ЦСКА нужен результат, а не красивый футбол"

Бывший нападающий "Спартака" Александр Ширко в интервью "СЭ" отметил, что красно-белые в матче 26-го тура чемпионата России против ЦСКА должны сделать ставку на результат. По его словам, качество футбола в концовке турнира отходит на второй план.

– Беспокоитесь перед игрой с ЦСКА?

– Волнения нет. Очковый запас позволяет чувствовать себя спокойно. Игра красно-белых в последних матчах отходит на второй план, до финиша остается чуть-чуть, и самое главное сейчас – результат. Да, с "Ростовом" вышло не очень, крупно уступили, но ничего страшного. Исправились во встрече с "Уралом".

– Неужели качество игры совсем не волнует?

– Конечно, хочется видеть определенный стиль и шарм, получать удовольствие от увиденного на поле. Но сейчас на кону титул чемпиона России – нужны очки и результат. Еще пару туров назад "Спартак" показал классный футбол в матче с "Зенитом". В футбол команда играть умеет, мы это знаем. Не знаю, почему с "Ростовом" Каррера решил сыграть с шашками наголо, позабыв об обороне. (Сергей АСТАХОВ)

Напомним, матч между ЦСКА и "Спартаком" состоится в воскресенье, 30 апреля, начало игры – в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.

Полное интервью Александра Ширко