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Александр Селихов о переходе в "Спартак": "Сбылась мечта маленького мальчика"

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Вратарь "Амкара" Александр Селихов рассказал подробности своего перехода в "Спартак". Соглашение рассчитано на 4,5 года и вступает в силу 6 декабря 2016 года. До этого времени Селихов продолжит выступать за пермский клуб.

 
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– Кто-то рад моему переходу в "Спартак", кто-то – нет. Свершилась моя мечта, – сказал Селихов в эфире телеканала "Наш футбол". – "Спартак" – это "народный" клуб. Можно сказать, что сбылась мечта маленького мальчика. Я с детства болел за "Спартак". Переговоры шли где-то неделю. Меня спросили, готов ли я к переходу, я сказал, что готов.

– Интересовались ли вами "Зенит" и "Лацио"?

– Не знаю.

– Не боитесь конкуренции с Ребровым?

– Наоборот, смотрю положительно на конкуренцию. Будут сборы, тренер решит, кому играть. Я – за честную конкуренцию, никому палки в колеса вставлять не собираюсь.

– Как отреагировал на ваш трансфер Гаджи Гаджиев?

– Ни для кого не секрет, что у "Амкара" непростая финансовая ситуация. Он сказал, что с игроками тяжело расставаться, но иногда это надо делать.

– Если вы выйдете против "Амкара" в футболке "Спартака" во втором круге, то какой счет хотели бы видеть на табло?

– Только победа той команды, за которую я буду играть.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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