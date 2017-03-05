19:53 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Александр Самедов: "Жаль, не удалось победить"

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Полузащитник "Спартака" Александр Самедов, для которого гостевой матч 18-го тура чемпионата России против "Краснодара" (2:2) стал первым после возвращения в родной клуб спустя десять лет, рассказал, что по заданию тренеров должен был часто смещаться в центр, передает спецкор "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ.

– Очень тяжелая игра. Что-то получалось, что-то нет, – подчеркнул Самедов. – Жаль, не удалось победить. Будем работать.

– Вы выполняли роль плеймейкера, верно?

– Не совсем. В какой-то степени. Нужно было освобождать зоны для крайних защитников.

– Но у них не особо получалось создавать остроту...

– Мы изучали сильные и слабые стороны "Краснодара". Повторю, нам сегодня не все удалось.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 18-й тур
Материалы REN-TV

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