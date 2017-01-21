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Александр Самедов: "Впереди у "Спартака" 13 финалов"

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Новичок "Спартака" полузащитник Александр Самедов заявил, что красно-белым необходимо приложить максимум усилий, чтобы сохранить лидерство в чемпионате России.

– Я не удивлен, что команда лидирует в чемпионате, – приводит ТАСС слова Самедова. – Все складывается хорошо, в том числе за счет командного духа. Просто так лидерства не бывает, видно, что внутри команды хорошие отношения, но что-то, безусловно, нужно улучшать, чтобы расти и двигаться к намеченной цели.

Пять очков отрыва от "Зенита" – это хорошо, но впереди у "Спартака" 13 финалов. Нам нужно будет выдать максимум, чтобы прийти к поставленной цели.

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http://tass.ru/sport/3959703

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