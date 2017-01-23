Александр Самедов: "Тема "Локомотива" для меня закрыта"

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов дал интервью обозревателю "СЭ" Игорю РАБИНЕРУ. Первыми цитаты из этой беседы узнают подписчики группы "СЭ" в социальной сети Facebook.

– Матча с "Локомотивом" уже ждете с нетерпением? Как когда-то Лоськов с Евсеевым после перехода в "Сатурн"?

– Нет. Думаю только о том, чтобы влиться в тренировочный процесс "Спартака" и набрать нужные кондиции. А потом возобновится чемпионат, и у нас будет 13 самых важных матчей.

– То есть игра с железнодорожниками – такая же, как и все остальные?

– Увидим.

– Но забить в ворота "Локо" было бы для вас принципиально?

– Нет. Мне бы хотелось, чтобы моя команда выиграла.

– Если забьете "Локомотиву" – праздновать будете?

– Когда забью – тогда и увидите.

– Почему вы во всех интервью отказываетесь высказываться на тему "Локомотива"?

– Потому что она для меня закрыта. И я хочу говорить только в позитивном русле.

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