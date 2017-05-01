Александр Самедов: "После игры с ЦСКА не подкалывали Промеса"

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов отметил, что команда не подкалывала нападающего Квинси Промеса после матча 26-го тура чемпионата России против ЦСКА (2:1). Выступая за "Спартак", голландец провел против красно-синих шесть полных игр, но не отметился в них ни голами ни результативными передачами. Стоит отметить, что всем остальным командам, против которых он выходил на поле в чемпионате России, Промес забивал хотя бы один раз.

– Подкалывали ли Промеса? Нет, просто радовались победе, – сказал в эфире программы "Тотальный разбор" Самедов. – У Квинси были хорошие моменты, но он их не использовал.