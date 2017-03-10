Александр Самедов: "О матче против "Локо" пока не думаю"

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов отметил, что встреча с "Анжи" в 19-м туре чемпионата России будет принципиальной и важной для красно-белых. Он добавил, что пока не думает об игре с "Локомотивом", которая состоится в рамках 20-го тура.

– Скоро матч с "Локомотивом". Будет ли принципиально забить и будете ли целовать эмблему "Спартака", если забьете?

– Для меня принципиальна игра в воскресенье с "Анжи". Она очень важна для нас. О "Локомотиве" будем думать потом.

– Какие ощущения перед игрой "Анжи"? Это новая команда, чего от них ждать? И от своих болельщиков?

– Будет хорошая встреча, я верю в это. "Анжи" разбираем. У нас есть завтра день, и тренеры скажут, как нужно действовать. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)